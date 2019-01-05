Devrilme tehlikesi geçiren kamyonun tekerine kaldırım taşı koydular

Kağıthane, Telsizler Mahallesi, Horosan Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 11.00 sıralarında şehirlerarası nakliye yapan bir firmaya ait kamyonet yokuş aşağı inerken devrilme tehlikesi yaşadı. İçi eşya dolan kamyonetin devrileceğini fark eden sürücü el frenini çekerek aracını durdurdu. Kamyonetten inen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve iş makinesinin beklendiği sırada kamyonetin tekerine kaldırım taşının konularak devrilmesinin engellenmeye çalışılması görenleri hayrete düşürdü. Ardından Olay yerine gelen itfaiye ve iş makinesi gelirken Devrilme tehlikesi bulunan kamyonet iş makinesine bağlanan halat yardımıyla güvenli bölgeye çekildi. Kamyonetin çekilmesiyle sokak içindeki trafik akışı normale döndü.