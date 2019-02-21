Didim’de kız öğrencilerin kavgası pes dedirtti

Didim'de kız öğrenciler arasındaki kavga şiddetin ne boyuta geldiğini gösterdi. Edinilen bilgiye göre; Ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, sokak ortasında başka bir kız öğrenciyi feci şekilde dövdü. Video kameraya kaydedilen görüntülere göre, 3 kız öğrenci, sinkaflı küfürler ederek, tek başına olan kız çocuğu yerlerde sürükledi. Dayak yiyen kız öğrenci hiç sesini çıkaramazken, diğer öğrenciler çok daha ileri gidip kızın üstüne çıkarak tekme attı. Olayın daha sonra ailelere de sıçradığı ileri sürülürken görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Konuyla ilgili olarak dayak yiyen kız öğrenci, diğer öğrencilerden şikayetçi olurken Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çalışma başlattı. Kız öğrenciler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.