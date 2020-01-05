Dikili'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı
İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Olayda 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bir düzensiz göçmen ise aranıyor.
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