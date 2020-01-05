Dikili'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Olayda 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bir düzensiz göçmen ise aranıyor.