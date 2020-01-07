Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki araçlara çarpma anları kamerada
Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki otomobillere çarpma anı kameralara yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Abdurrahman T., idaresindeki 02 ASS 550 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 2 otomobile çarptı. Otomobillere çarparak durabilen otomobilde bulunan Metin K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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