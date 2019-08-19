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Direksiyonda rahatsızlandı, benzin istasyonunun bahçesine böyle daldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü önce kamyona sonra benzin istasyonunun bahçesindeki ağaca çarptı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim Ö. 43 KG 532 plakalı özel aracını kullanırken direksiyon başında rahatsızlandı. Rahatsızlanan sürücü aracın kontrolünü kaybetti. O anda aynı istikamette seyir halinde bulunan kamyona ardından bir benzin istasyonunda bulunan ağacına çarptı. Ağaca çarpan araç dururken ağaç çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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Direksiyonda rahatsızlandı, benzin istasyonunun bahçesine böyle daldı
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