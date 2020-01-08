Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor. Çavuşoğlu'nun bölgede gerginliğin azaltılması için görüşmeler yapacağı belirtildi.
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