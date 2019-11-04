Diyarbakır'da 12 yıl kılık değiştirip sahte kimlikle çobanlık yapan katil zanlısı yakalandı
İstanbul’da 2007 yılında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan arama kaydı bulunan H.D. isimli zanlı 12 yıl boyunca kılıp değiştirip sahte kimlikle Diyarbakır'ın Sur ilçesi Esenbağ Mahallesinde çobanlık yaparken yakalandı.Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2007 yılında İstanbul ilinde adam öldürme olayına karışan ve hakkında "Kasten Adam Öldürme" suçundan "Aranma" kaydı bulunan, 12 sene kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanmak suretiyle sürekli yer değiştirerek firari durumda olan H.D. isimli şahsın Sur ilçesi Esenbağ Mahallesine geldiği ve burada çobanlık yapmaya başladığı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sur ilçesi Esenbağ Köyü kırsalında, 02 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılan operasyonda; H.D. isimli şahsın arazide çobanlık yaptığı görülmüş, jandarma ekiplerini görmesini müteakip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanmıştır. Şahsın üzerinde yapılan aramada, başka şahsa ait sahte kimliğin bulunduğu, bu zamana kadar kimliğini gizlemek için birçok sahte kimlik kullandığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.
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