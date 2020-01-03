Diyarbakır’da 708 yıllık tarihi hançer ve kını ele geçirildi

Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1312 yılına ait olduğu belirlenen ve üzerinde “Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme” yazısının bulunduğu hançer ile kını ele geçirildi.