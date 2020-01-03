Diyarbakır’da 708 yıllık tarihi hançer ve kını ele geçirildi
Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1312 yılına ait olduğu belirlenen ve üzerinde “Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme” yazısının bulunduğu hançer ile kını ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Diyarbakır’da 708 yıllık tarihi hançer ve kını ele geçirildi 03.01.2020 | 09:45
02:29
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! 03.01.2020 | 10:08
05:46
Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar 03.01.2020 | 09:45
04:24
Kaza yapan otomobil bina boşluğunda asılı kaldı 03.01.2020 | 09:43
00:43
Köpeğe çarpmamak için durdu arkadan gelen traktör böyle çarptı 03.01.2020 | 09:57
01:08
01:09
01:01
Başkent'te tren raydan çıktı 03.01.2020 | 09:31
02:00:44
05:47
Hatalar zincirini hayatını mahvetti...İşte 5 isimli adamın isyanı 02.01.2020 | 18:12
03:49
Freni boşalan kamyonetin 4 aracı biçtiği feci kaza kamerada 02.01.2020 | 18:11
02:02
02:17
Yılbaşı gecesi ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ korkunç bitti 02.01.2020 | 18:12
02:30
Gölcük’te buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu 02.01.2020 | 18:11
03:44
Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada 02.01.2020 | 18:11
00:54
Bakanlıktan flaş açıklama! 2020'de poşet ücretlerine zam yapılmayacak! 02.01.2020 | 17:46
04:10
02:52
Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldü 02.01.2020 | 12:37
02:12:25