Web TV Yaşam Diyarbakır'da bindiği minibüsteki kadınları taciz eden küstah sapıktan şok sözler!

Diyarbakır'da bindiği minibüsteki kadınları taciz eden küstah sapıktan şok sözler!

10.11.2019 | 14:33

Diyarbakır’da şehir içi minibüsünde yolculuk yapan bir kadın, annesinin yanında tacize uğradığı iddia etti. Yolcuların araçtan indirmek istediği tacizci, ‘Paramı vermişim’ diyerek araçtan inmek istemedi. Yaşanan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şehir içi minibüsünde annesi ile birlikte yolculuk yapan kadın, araç içindeki bir yolcu tarafından elle taciz edildi. İlk olayda şahıs uyarılırken, zanlının tacize devam etmesi üzerine kadın, sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı. Şahıstan şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından araç içindeki diğer yolcular, şoföre aracı durdurup tacizcinin indirilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, 'Paramı vermişim' diyerek araçtan inmek istemedi. Tacize uğrayan kadının annesi, "Ben senden şikayetçiyim, nasıl sarkıntılık yaparsın, anan bacın yok mu senin, saygısız, bindiğinden beri sarkıntılık yapıyorsun. O bizimle birlikte inmeyecek, götürün hangi cehennemde inecekse insin" dedi.


Araç içinde bulunan diğer yolcuların da şahsa tepki gösterdiği görülürken, yaşanan olay, cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:09
Diyarbakır'da bindiği minibüsteki kadınları taciz eden küstah sapıktan şok sözler! 10.11.2019 | 14:33
01:40
Fragmanını Oktay Kaynarca seslendirdiği ‘Aman Reis Duymasın’ filmi sosyal medyada olay oldu! 10.11.2019 | 11:56
00:45
Hercai'de Miran ile Reyyan'ın mağaradaki bu sahnesi olay olacak! (15 Kasım 2019 Cuma) 10.11.2019 | 11:18
00:57
İstanbul hava durumu (10 Kasım 2019 Pazar) İstanbul ve Türkiye geneli hava nasıl olacak? 10.11.2019 | 11:09
02:05
Aydilge'den 'Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk' isimli 10 Kasım'a özel beste 10.11.2019 | 10:30
04:39
İstanbul Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu: 1'i ağır 2 yaralı! 10.11.2019 | 10:14
04:32
Sezon sona erdi, atmacalar tulum eşliğinde özgürlüğe kanat çırptı 09.11.2019 | 18:20
05:05
Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram kol böreği 09.11.2019 | 18:20
00:50
Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti 09.11.2019 | 18:20
03:14
Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı 09.11.2019 | 18:20
01:15
Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada 09.11.2019 | 18:20
01:49
Ters yönden gelen kamyon, motosikletli kuryeyi böyle altına aldı 09.11.2019 | 18:20
02:20
4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı 09.11.2019 | 18:20
01:08
Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza 09.11.2019 | 16:32
00:39
Bakan Ersoy, Atatürk'ün 43 saniyelik yeni görüntüsünü paylaştı 09.11.2019 | 15:57
01:00
Bodrum'da batan bottaki 6 kişi kurtarıldı 09.11.2019 | 12:12
05:04
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi... 09.11.2019 | 10:56
01:30
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı 09.11.2019 | 10:55
00:13
Beşiktaş’ta 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.11.2019 | 00:26
09:41
"Bitcoin Safiye" böyle yakalandı 08.11.2019 | 18:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN