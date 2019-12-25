Diyarbakır'da terör operasyonu 3 sığınak, 19 mağara imha edildi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Kıran-11 operasyonu kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 3 sığınak ve 19 mağara tahrip edilirken, yol kenarına tuzaklanan 200 kilogram amonyum nitratla desteklenen el yapımı patlayıcı da imha edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Aracının üstüne çıkan ünlü rapçi hayranlarına para saçtı! 25.12.2019 | 11:54
02:11
Güngören’de kamyonet altında erkek cesedi bulundu 25.12.2019 | 11:32
01:11
Diyarbakır'da terör operasyonu 3 sığınak, 19 mağara imha edildi 25.12.2019 | 11:41
01:17
Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu 20 gözaltı 25.12.2019 | 11:38
01:07
Üniversitede şok ölüm: Kız öğrenci 9. kattan atlayarak yaşamına son verdi 25.12.2019 | 11:24
01:04
Kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında 25.12.2019 | 11:12
02:56
Karadeniz'de 69 noktada yangın! 25.12.2019 | 10:37
03:30
Faciayı önleyen kamyon şoförü yaralı kurtuldu 25.12.2019 | 10:03
02:16
İzmir'de 60 saattir su kesintisi var 25.12.2019 | 10:13
01:48
03:20
İstanbul Sultangazi'de hırsızlık şüphelisinin 6. kattan düşme anı kamerada! 25.12.2019 | 09:49
00:48
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan keskin nişancı klibi 25.12.2019 | 09:49
01:44
Servis bakım alanında yangın 6 araç hasar gördü 25.12.2019 | 09:36
03:23
İstanbul Eyüpsultan’da motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada 25.12.2019 | 09:33
00:30
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! 25.12.2019 | 09:31
03:07
Sağanak yağış sonrası sel! Sulama kanalı taştı, yollar nehre döndü 25.12.2019 | 09:23
02:02:24
02:40
Yoğun kar ulaşımı aksattı, sürücüler yollarda mahsur kaldı 25.12.2019 | 09:15
00:56
Yürek sızlatan görüntü! 4 gün boyunca böyle bekledi 25.12.2019 | 00:12
00:30
Adana’da otomobil sele kapıldı 24.12.2019 | 20:30