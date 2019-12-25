Diyarbakır'da terör operasyonu 3 sığınak, 19 mağara imha edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Kıran-11 operasyonu kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 3 sığınak ve 19 mağara tahrip edilirken, yol kenarına tuzaklanan 200 kilogram amonyum nitratla desteklenen el yapımı patlayıcı da imha edildi.