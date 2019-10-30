Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri ile bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.
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