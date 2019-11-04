Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe
Diyarbakır’ın Lice ilçesi Çağdaş köyünde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu satışa hazır 220 kilo 10 gram esrar maddesi ve uyuşturucu maddeyi sevk etmeye çalışan M.K. isimli şahıs yakalandı.
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