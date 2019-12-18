Diyarbakır'da yürek ısıtan anlar! Tüm simitlerini satıp yüzünü güldürdüler

Simitçi çocuğun dünyası böyle renklendirildi. Görüntüler Diyarbakır'da Sanat Sokağı'nda geçti. 9 yaşındaki bir çocuk tüm gün çalışmış, ancak elindeki simitleri satıp bitirememişti. Soğuk kış gününde sıcak evinde oturup oyuncaklarıyla oynama lüksü yoktu. Akıp giden kalabalık arasında simitleri satmaya çalışıyordu. Onun bu halini fark eden gençler çizgi film karakterli kostümleri giyerek yanına gitti ve bir sürpriz yaptı. Elindeki simit tepsisini alıp yoldan geçen herkese sattılar. Tepsideki 100 simit dakikalar içinde tükendi.