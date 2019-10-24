Diyarbakır'da zehir ticaretine büyük darbe!
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonunda 4 ton 562 kilogram esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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