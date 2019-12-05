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Dizi seti olacak diyerek kiraladıkları evi zehir serasına çevirdiler!

05.12.2019 | 12:13

İstanbul'da Hint Keneviri serasına dönüştürülen bir adrese baskın yapıldı. Özel olarak ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma düzenekleri kurulan adreste 200 kök Hint Keneviri bulundu.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Avcılar İlçesi'ne bağlı Deniz Köşkler Mahallesi'nde bir adreste Hint Keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Fiziki takiple izlenen ve Hint Keneviri serasına dönüştürüldüğü saptanan adrese baskın yapıldı. 36 yaşındaki Ozan P. ve 39 yaşındaki İbrahim Y. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adrese yapılan operasyonda ağırlığı 57 kilogram olan 200 kök Hint Keneviri ve iki bidon sıvı gübre ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISITICI VE NEM ÖLÇER BULUNDU

Hint Keneviri yetiştirilmesi için özel olarak ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma düzenekleri kurulan ve "Dizi seti olarak kullanılacak" denilerek kiralandığı iddia edilen söz konusu adreste vantilatör, ısıtıcı, nem ölçer, sera ısıtıcısı reflektörü de bulundu. Piyasaya sürülemeden ele geçirilen Hint Kenevirleri ve ele geçirilen diğer suç unsurları incelemeye alındı.

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