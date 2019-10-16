Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandı
Gaziantep'te bir evden dizüstü bilgisayar çalan 3 kadın, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde bir ikametten dizüstü bilgisayar çalınması ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada, olay yerinde güvenlik kamera görüntülerini tespit etti. Kameraları inceleyen ekipler önce kadınların eşgalini ardından ise kimliklerini belirledi.
Yapılan operasyonla polis S.K., R.Ç. ve C.G. isimli kadınlar gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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