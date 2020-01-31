Doç. Dr. Yavuz Dizdar "Ölümler virüsten kaynaklanmıyor,başka bir hastalıkla ya da yaş faktörüyle ilgili"

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar korona virüsünün nasıl ortaya çıktığını ve arka perdesini A Haber'e anlattı. Dizdar virüsün abartıldığını ve ölenlerin tamamına yakınının altta yatan bir kalp hastalığında ya da yaş faktöründen ötürü kaybedildiğini belirtti. Ek olarak Dizdar olayın altında ekonomik ambargo olduğunu sözlerine ekledi.

"OLAYIN ALTINDA EKONOMİK AMBARGO SÖZ KONUSU"

Virüsün sağlıklı bir kişide grip gibi seyredeceğini belirten Doç. Dr. Yavuz Dizdar: " Biyolojik açıdan şuana kadar bu enfeksiyon bir sorun yaratmadıysa bundan sonra da yaratmaz. Ölümlü hadise sayısına baktığınızda bunların neredeyse hepsi altta yatan bir kalp hastalığı ya da yaş faktörüyle ilgilidir. Enfeksiyonun ölümcül olmasıyla ilgili değildir." dedi.

Olayın başka bir boyutunda aşı ve ekonomik ambargonun olduğuna değinen Dizdar: "Çin'de tam tatil ve yılbaşı öncesi zamanıdır. Onların ekonomilerini durdurmak için bir atılmış bir adım olması muhtemeldir. Ekonomi dediğiniz durum paranın olmaması değil, para döngüsünün olmamasıdır. Çin şuan pratik olarak para döngüsünü durdurmuş durumdadır. Ortada bulaşacak bir şey yok. Bu kadar süreye rağmen hala bu seviyelerde kalmışsa mevcut olan şey yalnızca Çin'in ev ödevini yapmasından dolayıdır." ifadesini kullandı.

"VİRÜSLE KARŞILAŞANLAR BAĞIŞIKLIK KAZANACAKTIR"

Doç. Dr. Yavuz Dizdar: "İnsanların bağışıklanmaları için bir süre geçecektir ve bu virüsle karşılaşanlar mutlaka bağışıklıklarını kazanacaklar. 10 gün içerisinde antikor düzeyi oluşur, 3-4 gün içerisinde de semptomlar kalkar ve hastalık ortadan kaybolur." dedi.