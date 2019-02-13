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Doğal gaz patlayınca havalanan rögar kapağı otobüsü böyle sarstı

Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı sırada yoldan geçen halk otobüsünde yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağının fırlaması sonucu otobüsteki 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde doğalgaz hattında yaşanan patlama esnasında rögar kapakları havaya fırlamıştı. Patlama anında ise rögar kapaklarından biri Şeyhmus Karakuş idaresindeki 27 H 0407 plakalı özel halk otobüsünün altına çarpmış, minibüste bulunan 2 yolcu yaralanmıştı.

YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERADA
Patlama anında yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ve yolcuların yaşadığı panik görülüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan yolculardan bazıları sarsıntı ile aracın içerisine savrulurken, sürücü ise aniden fren yaparak durdu. Olanları anlamaya çalışan sürücü ve yolcular bir süre sonra araçtan inerek, rögar kapağının yerinden çıktığını gördü.
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Doğal gaz patlayınca havalanan rögar kapağı otobüsü böyle sarstı
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