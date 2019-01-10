Doğal sabunlar şampuanların tahtını sallıyor

Gaziantep'te yıllardır sabunculuk yapan ve vatandaşların sabunlara fazlasıyla ilgi gösterdiğini vurgulan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek, ürettikleri sabunların şampuanların tahtını salladığını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda revaçta olan ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen sabunlar vatandaş için adete derman oluyor. Meyvelerden, bitkilerden, keçi sütünden ve özellikle eşek sütünden yapılan sabunlar saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ve mantar gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor, ilaç kullanmaktan bıkan vatandaşın imdadına yetişiyor.

"SABUNCULUK BİZE BABADAN KALMA BİR İŞ"

Gaziantep'te yıllardır baba mesleği olan sabunculuk yapan ve bu işin son yıllarda revaçta olduğunu vurgulayan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çicek, "Baya zamandır bu işi yapıyorum ve bu iş bize babadan kalma bir iş. Çok fazla sabun çeşidimiz var burada yani saya saya bitiremeyiz. Buradaki sabunları genellikle rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza satıyoruz. Yani özellikle egzama, sedef, mantar ve saç dökülmesi gibi gibi pek çok hastalık için şifa oluyor bu sabunlarımız. Onun dışında Siirt'ten getirdiğimiz ve çok tercih edilen bıttım sabunu var. Hatay'dan defne getiriyoruz. Yani çeşit çeşit bitkilerden, meyvelerden, bitkisel yağlardan yapılmış şifa kaynağı sabunlarımız var" dedi.



"EN ÇOK TERCİH EDİLEN SABUNLAR DEFNE, ZEYTİNYAĞI VE BITTIM"

Bazı sabunların özellikle daha çok tercih edildiğini ve bunun farklı sebepleri olduğunu açıklayan Çiçek, "En çok tercih edilen sabunlar defne, zeytinyağı ve bıttım sabunlarıdır. Bunlar özellikle banyo yapılırken tercih ediliyor. Çünkü bunlar şampuanlara göre daha sağlıklı ve değerlidir. Ayrıca cilt için de farklı farklı sabunlar yapıyoruz. Yani pirinçten, keçi sütünden, inci tozundan ve son günlerde çok tercih edilen eşek sütü sabunu yapıyoruz ciltler için. Özellikle eşek sütü sabunu egzamaya ve cilt lekelerine çok çok iyi geliyor" diye konuştu.