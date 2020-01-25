Web TV Yaşam Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

25.01.2020 | 15:21

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalarak ölen anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki bazı evlerde göçük oldu. Göçükte enkaz altında kalarak hayatlarını yitiren anne Gazal Say (33) ve oğlu Yusuf Ali Say (5) için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, siyasi parti temsilcileri, baba Nadir Say ile yakınları katıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 03:20
Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 25.01.2020 | 15:21
Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama! 09:23
Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama! 25.01.2020 | 14:48
Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti 04:01
Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti 25.01.2020 | 12:49
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı 01:14
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı 25.01.2020 | 12:41
Elazığ depremini haber alan Haluk Levent, konserini böyle yarıda kesti! 01:48
Elazığ depremini haber alan Haluk Levent, konserini böyle yarıda kesti! 25.01.2020 | 12:16
Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! Depremden 11 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı 03:48
Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! Depremden 11 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı 25.01.2020 | 08:57
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler! 01:26
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler! 24.01.2020 | 21:07
Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler 03:45
Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler 24.01.2020 | 18:32
İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı 00:35
İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı 24.01.2020 | 18:32
Park halindeki araç alev topuna döndü 00:26
Park halindeki araç alev topuna döndü 24.01.2020 | 18:32
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 01:17
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 24.01.2020 | 18:32
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 01:51
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 24.01.2020 | 18:32
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 02:39
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 24.01.2020 | 18:32
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 03:52
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:16
İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı? 03:52
İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:08
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı 01:56
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı 24.01.2020 | 14:25
Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı.. 05:07
Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı.. 24.01.2020 | 14:16
Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı 01:49
Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı 24.01.2020 | 11:38
Meteoroloji'den 24 Ocak 2020 Cuma soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 01:30
Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 24.01.2020 | 09:52
Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler 03:42
Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler 24.01.2020 | 09:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN