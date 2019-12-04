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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk!

04.12.2019 | 09:36

Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. 700 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler 280 köye ulaşmaya çalışıyor. Doğu Anadolu bölgesinde yağan kar yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde termometreler -13 C'yi gösterdi. Soğuk hava balkondaki çamaşırları dondurdu.

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