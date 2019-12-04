Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk!
Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. 700 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler 280 köye ulaşmaya çalışıyor. Doğu Anadolu bölgesinde yağan kar yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde termometreler -13 C'yi gösterdi. Soğuk hava balkondaki çamaşırları dondurdu.
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