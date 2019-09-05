Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuk sürüyor

Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Kars'a Doğu Ekspresiyle gelen yolcular kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Kars'tan Ankara'ya geri dönüyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yerli ve yabancı gezginlerin de ilgisini çeken Doğu Ekspresi'ne, Turistik Doğu Ekspresi de eklendi. Turistik Doğu Ekspresi'nin eklenmesiyle birlikte Doğu Ekspresi'ndeki yataklı vagonlarda iptal edilerek Turistik Doğu Ekspresine dahil edildi.

Kars'a bir haftalığına ailesiyle birlikte gezmeye gelen Erkan Kuyumcu, "Yaklaşık bir haftadır buradayız. Memleketimize geldik. Bu sene ki tatilimizi memleketimizde geçirmek istedik. Güzel oldu, özellikle Doğu Ekspresi ile yaptığımız seyahat bizim için unutulmazdı. Gerçekten güzel bir seyahat oldu. Tüm hemşehrilerimize Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmalarını tavsiye ederim" dedi.

Özellikle gençler arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara istasyonlarda birkaç dakika duraklarken, ana istasyonlarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar varıyor. Ankara'dan başlayan yolculuğun Kars'ta son bulması yaklaşık 24,5 saat sürüyor.

Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi devam edereken, Doğu Ekspresini tercih edenler yataklı vagonlardan yararlanamayacak. Yataklı vagonların Turistik Doğu Ekspresine ilave edilmesi ve Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin pahalı olması normal Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi görmesine neden oldu. Kars'a tren yolculuğu yapmak isteyenler, yeniden yataklı vagonların Doğu Ekspresine ilave edilmesini bekliyor.

Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile sunuluyor. İndirimli bilet almak için Doğu Ekspresi'nde gidiş-dönüş ve 'genç bilet' alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu 'genç bilet' indirimden, 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi ve eşine de yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor. Turistik Doğu Ekspresi biletleri ise tek kişi 400 lira, çift kişi 500 lira olarak satılıyor.