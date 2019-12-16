Web TV Yaşam Doğuda kar, Alanya’da deniz keyfi

Doğuda kar, Alanya’da deniz keyfi

16.12.2019 | 18:21

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aralık ayının sonu yaklaşmasına rağmen hava sıcaklığı 21 dereceye kadar ulaştı. İlçede sıcak havayı fırsat bilen yerli ile yabancı tatilciler, güneş ve denizin tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı tatilciler Aralık ayının sonu yaklaşmasına rağmen sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığı 19.6, nem oranının ise yüzde 54 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Keykubat, Damlataş ve Kleopatra plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları ise güneşli havada müzik dinleyip kitap okumayı tercih etti. Kumsalda oynayan küçük çocuklar uçuşan güvencinler, sahilde yürüyen çiftler, renkli görüntüler oluşturdu.

HAFTA SONUNA KADAR GÜNEŞLİ HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceğini ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:12
Kahraman şoför yaralı yavru kediyi hayata bağladı 16.12.2019 | 18:21
02:30
Bir düğün, 2 cenaze... En mutlu günleri kabusa döndü 16.12.2019 | 18:21
06:44
Doğuda kar, Alanya’da deniz keyfi 16.12.2019 | 18:21
01:11
Define avcıları, turistlerin düşürdüğü altınları arıyor 16.12.2019 | 18:21
01:36
Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı 16.12.2019 | 18:21
05:13
Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu 16.12.2019 | 16:41
02:39
Kütahya'da yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı! 16.12.2019 | 16:36
03:04
İstanbul Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı 16.12.2019 | 15:26
02:11:49
Müge Anlı (16 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Dehşet ailesi birbirine girdi! 16.12.2019 | 13:48
04:17
7 yaşındaki Mert'in şırıngalı çikolatadan ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 16.12.2019 | 13:32
07:08
Müge Anlı'da dehşet ailesinde kavga! Birbirleri hakkındaki iddiaları kan dondurdu! (16 Aralık 2019 Pazartesi) 16.12.2019 | 11:30
04:04
İstanbul Bağcılar’da oto galericide yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16.12.2019 | 12:14
05:10
Müge Anlı'da ürperten olaylar zinciri! Cinayet, bıçaklama, sahte imam..." (16 Aralık 2019 Pazartesi) 16.12.2019 | 11:24
02:04
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var 16.12.2019 | 10:12
00:42
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın 16.12.2019 | 09:55
01:47
Akademisyenden öldüresiye dayak 16.12.2019 | 10:01
02:28
Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğü'nde yangın 16.12.2019 | 09:56
00:25
Makas atmaya çalışırken önce duvara sonra otomobile çarptı 16.12.2019 | 09:32
03:11
"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı attığı komşularının saldırısına uğradı 15.12.2019 | 12:57
03:13
Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi 15.12.2019 | 11:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN