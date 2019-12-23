Web TV Yaşam Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan Dilek'e 4 baba adayı

Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan Dilek'e 4 baba adayı

23.12.2019 | 15:21

Antalya'da, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen, gözünün altındaki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla gerçek ailesinin peşine düşen Dilek Yakar'ı (28) bir hafta içinde 4 kişi arayarak babası olduğunu iddia etti.

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