Doğumda annesini kaybedince "Anne, anne" demeye başlayan kuzu görenleri şaşırtıyor!
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Can'a ait koyun ikiz yavruladıktan sonra öldü. Öksüz kalan ikiz kuzulardan biri 'Anne, anne' diye meliyor.Işıklar köyünde hayvancılık yapan İsmail Can'a ait koyunlardan biri ikiz kuzu doğurduktan sonra öldü. Öksüz kalan ikiz kuzulardan biri melerken 'Anne Anne' diye meliyor. Kuzuların sahibi İsmail Can duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA)' ya anlattı. Can, "Koyunculukla uğraşıyorum. Bu kuzuların annesi 1 haftadır sürüye gidemiyordu. Bugün sabah yerinden kalkmadı. Bu kuzuları doğurduktan sonra öldü. Başımıza ilk defa böyle bir hadise geldi. Bu kuzular öksüz kaldı. Bu kuzu anne, anne diye melemeye başladı.Bu hayvan annesiz kaldığını hissediyor ki anne, anne diye meliyor" şeklinde konuştu.
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