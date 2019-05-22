Dolandırıcılar polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, yatalak hasta İ.B.'nin evine giden İ.K. ve E.C. kendilerinin Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan geldiklerini ve İ.B.'ye bağlanan maaşın usulsüz olduğunu ifade ettiler. Daha sonra İ.B.'den 5 bin lira alarak ayrıldılar ve bugüne kadar yatan toplam maaşların iade edilmesi gerektiğini söyleyerek 17 bin lira daha para istediler. Edremit Asayiş Büro ekipleri tarafından başlatılan takip sonucunda şüpheli İ.K., İ.B.'nin evinde parayı almak isterken suçüstü yakalanırken, ikinci şüpheli E.C. ise yaya takip sonucunda Faruk Serpil Parkı'nda yakalandı. Yakalanan iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.