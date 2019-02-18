Donmak üzere olan yavru köpekleri ısıtıcı ile kurtardı

İslahiye ilçesinde bir kurumda gece bekçiliği yapan Ayhan Korkmaz'ın aylar önce sahiplendiği Tarçın ismini verdiği köpeğin yavruları doğdu. Bölgede yoğun kar yağışları olduğu sırada nefes almakta zorlanan yavruları gören Korkmaz arkadaşından yardım istedi. Önce bir beze sararak masaj yaptığı yavruları daha sonra elektrikli sobada ısıtarak, ölümden kurtardı.

Sahiplendiği köpeğin kar altında yavruladığını söyleyen Ayhan Korkmaz, "Bu yavruların annesi Tarcın isimli köpeği 6 aylıkken sokaktan alarak sahiplendim. İlçede kar yağışın olduğu bir günde kar altında doğum yapmıştı. Sabah iş yerine geldiğimde her biri bir yerde idi. Bu elimdeki donmak üzereydi nefes alması falan yoktu. Sonra arkadaşımı aradım ondan yardım istedim. Bir beze sararak sıcak bir ortama koymamı söyledi. Daha sonra havluya sarıp sobanın yanına getirdim ve masaj yaptım. Şu anda 8 yavru var 5 tanesi erkek 3 tanesi dişi. Burada soba havalar çok soğuktu, kar yağışı vardı. Yeni doğdukları için vücutları ıslaktı. Soba yakmayı düşündüm ve o gündür bugündür soba yanıyor. Kulübelerinde altlarına parçaları serdim daha sıcak olsunlar" dedi.