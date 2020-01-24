Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler
Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşamdan beri dışarıda kalan başıboş eşeğe sahip çıkan vatandaşlar, eşeği giydirerek soğuktan korumaya çalıştı.Kış koşullarında eşeğin hayatta kalamayacağını düşünen vatandaşlar, hayvanın donmaması için atkı, çorap ve yağmurluk giydirdi. Eşeği giydiren vatandaşlardan Ömer Barlak, "Biz bugün bir insanlık yaptık, insanlık namına bu hayvana ekmek aldık. Hayvanı giydirdik çorap giydirdik, yağmurluk giydirdi atkı aldık eşeğe yani bu kış ayında soğuk olduğu için vicdanımız bunu bırakmayı elvermedi. Eşeği alıp bir ahıra koyduk yemini verdik bu karlar bitene kadar besleyeceğiz. Yaz geldiği zaman insanlar tekrar bunları alıp işlerini yapar, kışın ise gördüğünüz gibi dışarı salıveriyorlar, sırf biraz arpa ile saman vermesinler diye. Böyle hayvanları yazın kullanıp kışın sahipsiz bırakanların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu eşekleri kışın ortasında bırakanlar zalimdir" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler 24.01.2020 | 18:32
00:35
İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı 24.01.2020 | 18:32
00:26
Park halindeki araç alev topuna döndü 24.01.2020 | 18:32
01:17
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 24.01.2020 | 18:32
01:51
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 24.01.2020 | 18:32
02:39
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 24.01.2020 | 18:32
03:52
03:52
İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:08
01:56
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı 24.01.2020 | 14:25
05:07
01:49
Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı 24.01.2020 | 11:38
01:30
Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 24.01.2020 | 09:52
03:42
06:40
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 23.01.2020 | 18:19
07:44
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 23.01.2020 | 18:19
07:43
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 23.01.2020 | 18:19
00:48
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 23.01.2020 | 18:19
02:53
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 23.01.2020 | 18:19
00:42
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 23.01.2020 | 18:19
00:41
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 23.01.2020 | 18:19