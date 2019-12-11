Web TV Yaşam Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay itekleyince dolaba çarptı

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay itekleyince dolaba çarptı

11.12.2019 | 14:22

Burdur'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Mehmet Efe (43) ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, bu nedenle aralarında itiş- kakış yaşandığını anlatarak, Gövdesinden elimle itekleyince 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı dedi. Armağan İlci Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Gül Efe, 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Mehmet Efe, genç kadını çocuklarının gözü önünde dövdü. Dayak olayının ardından Gül Efe fenalaştı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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