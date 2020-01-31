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Dr. Meltem Özen "Korona virüsünden korkmaya gerek yok"

Dr. Meltem Özen
31.01.2020 | 15:36

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren korona virüsüne bağlı ölümlerde ki artışlar gün geçtikçe çoğalıyor. Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 170'e yükseldiğini açıkladı. Korona virüsle ilgili gelinen son noktayı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber’e değerlendirdi.

"ÇOĞU KİŞİ HAFİF GEÇİRİYOR, FARKINDA OLMUYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen: "Bu virüs SARS'a göre çok daha hafif seyrediyor ancak ona göre çok daha hızlı yayılım gösteriyor. Örneğin 2002'de ortaya çıkan MERS virüsü Suudi Arabistan'da çıkmış ve develer kaynaklı bir virüstü. Öldürücülüğü ise %35'lerde idi. Ancak korona virüsünün öldürücü %3 civarındadır. Eğer bir panik havası yaratılmak isteniyorsa o zaman yaratılmalıydı. Şuan bir korku pompalanıyor. Bizler hızlı yayıldığı için panik yapıyoruz. Bizim burada yapacağımız iş yayılımını engellemektir. Bunun içinde protokoller var. Bu enfeksiyon tespit edilmişse o kişiler karantinaya alınır." şeklinde değerlendirdi.

Korkuya gerek olmadığını belirten Özen: "Çoğu kişi çok hafif geçiriyor ve farkında bile olmuyor. Bu yüzden korkuya ve endişeye gerek yok. Virüs enfeksiyonlarında yaptığımız genel olarak destekleyici tedavilerdir. Normal bir grip seyrinde de aynı tedavi uygulanır." ifadesinde bulundu.

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