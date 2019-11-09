Web TV Yaşam Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

09.11.2019 | 16:32

Karabük'te, otomobili ile iki farklı yerde drift yapan sürücüye polis ve jandarma ekiplerince toplam 10 bin 20 TL ceza kesildi.

Karabük'te, otomobili ile iki farklı yerde drift yapan sürücüye polis ve jandarma ekiplerince toplam 10 bin 20 TL ceza kesildi.
Karabük'te, A.I. mahalle arasında toplanan kalabalığın yaktığı meşaleler altında drift yaptı. Ortalığı dumana boğan, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık veren sürücü, ellerinde meşaleler ile kendisini izleyenleri de tehlikeye attı. A.I., Kemaloyman Sanayi Sitesi'nde gündüz saatlerinde drift yapmayı sürdürdü. A.I., yaptığı drift anlarını kaydettirip sosyal medya hesabından yayınladı.

Polis ve jandarma, yayınlanan haberler üzerine soruşturma başlattı. 78 AB 065 plaka aracın sürücüsü A.I.'ye polis sorumluluk bölgesinde drift yaptığı için 5010 TL, jandarma da sorumluluk bölgesinde drift yaptığı için 5010 TL ceza keserken, sürücüye toplam 10 bin 20 TL para cezası kesildi.

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