Dubai'de bir yat alev alev yandı
Dubai'nin Jumeirah sahili yakınlarındaki bir yatta çıkan yangında 3 kişi sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.Dubai'nin Jumeirah Sahili yakınlarında bir yatta yangın çıktı. Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Jumeirah Sahili yakınlarında bir yatta çıkan yangının kısa sürede sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Yatta bulunan 3 kişinin kurtarıldığı bildirilirken, yangının motor arızası ve yakıt sızıntısı nedeniyle çıktığı ifade edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Dubai'de bir yat alev alev yandı 17.01.2020 | 19:01
02:01
00:39
Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu 17.01.2020 | 19:01
02:47
24:51
00:54
03:12
Gıdada ki hile, çaya da sıçradı! Çayda şeytanın aklına gelmeyecek hile... 17.01.2020 | 14:51
03:25
Üç kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti 17.01.2020 | 14:38
00:27
Çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu 17.01.2020 | 12:59
01:08
05:22
01:47
Büyükçekmece’de motosikletli aniden yola çıkan otomobile böyle çarptı 17.01.2020 | 10:40
02:38
02:14
00:33
06:42
Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü makas terörüne 22 yıl hapis istemi 17.01.2020 | 10:30
02:16
Pendik’te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada 17.01.2020 | 10:29
00:58
Esenyurt'ta korku dolu anlar: Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı 17.01.2020 | 10:28
00:25
Konya'da kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi 17.01.2020 | 10:27
02:10
İstanbul'da kendisine taş atan postacıdan intikam alan horoz kamerada 17.01.2020 | 09:55