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Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

08.12.2019 | 12:30

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı “CMA CGM Congo” adlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Dev görüntüsüyle eşsiz bir manzara oluşturan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki gemi, geçişini 1 saatte tamamlayarak Karadeniz’e açıldı.

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya bayraklı "CMA CGM Congo" adlı gemi Ambarlı Limanı'nda işlemlerini tamamlamasının ardından Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek üzere İstanbul Boğazı'na girdi. 300 metre uzunluğunda olan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 römorkör eşlik etti.


Yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru açıldı. Kargo gemisi boğazdan geçişi sırasında görsel bir şölen oluşturdu. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

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