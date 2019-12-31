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Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı

31.12.2019 | 11:50

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde el frenini çekmeyi unutunca geriye hareket eden otomobilini durdurmak isteyen Veli A. (55), düşüp aracın altında kaldı. Veli A. ağır yaralanırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 27 Aralık'ta Savrun Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Veli A., park ettiği otomatik vites otomobilinin vitesini 'park' konumuna getirmek yerine boşa aldı. İnip, birkaç adım atan Veli A., el frenini de çekmeyi unuttuğu otomobilinin geriye doğru hareket ettiğini gördü. Çevredeki diğer araçlara zarar vereceğini düşünen Veli A., otomobilini durdurmaya çalıştı.


ALTINDA KALDI
Ancak Veli A., bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Aracın iki arka tekerinin üzerinden geçtiği Veli A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Veli A., el freni çekilerek durdurulan otomobilin altından çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Veli A., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Veli A.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.


Bu arada kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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