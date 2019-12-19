Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu
Çekmeköy'de köpeğe çarparak düşen plakayı almak isteyen şehirler arası yolcu otobüs muavini, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
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