Duyarlı otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

Olay, dün İzmit ilçesi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Körfez ilçesinde yaşayan Sibel Biter, duchenne muscular distrofi (Kas hastalığı) hastalığına sahip 12 yaşındaki oğlu Ramazan ile birlikte gerekli kontrollerinin yapılması için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından anne Sibel Biter, 1 buçuk yaşındayken kas hastalığı teşhisi konulan ve yürümekte güçlük çeken Ramazan ile birlikte eve dönmek için otobüs durağına gitti. Eve hangi otobüs ile döneceklerini bilmeyen anne Özkaya, durakta bekleyen 41 J 0089 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Bayram Yıldırım'a Körfez ilçesine nasıl gidebileceklerini sordu. Sürücü Bayram Yıldırım, Özkaya'nın engelli çocuğu ile birlikte olduğunu görünce yardım etmek isteyerek, kendilerini Körfez ilçesine giden otobüs hatlarının geçtiği durağa bırakabileceğini söyledi.





Yürüme engelli Ramazan için güzergahını değiştirdi

Daha sonra annenin küçük Ramazan'ı bindirmekte zorlandığını gören Yıldırım, koltuğundan kalkarak hemen anne Sibel Biter'in yardımına koştu. 12 yaşındaki Ramazan'ı kucağına alan sürücü Yıldırım, boş bir koltuğa oturttu. Daha sonra güzergahında ilerlemeye başlayan Yıldırım, annesi ve Ramazan'ı Körfez ilçesine gidebilecekleri otobüs durağına götürebilmek için güzergahından çıktı. Körfez ilçesine giden otobüs hatlarının geçtiği durağa gelen Yıldırım, küçük Ramazan'ı kucağına alarak otobüsten indirdi. Yaşanan olay karşısında büyük mutluluk yaşayan anne Sibel Biter, otobüs sürücüsüne teşekkür etti. Yaşanan olayı duyan 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi etkilileri, duyarlı otobüs sürücüsü ile birlikte aileyi ziyaret ederek, küçük Ramazan'a moral vermek istedi. Otobüs sürücüsü Yıldırım ve Kooperatif Başkan Vekili Ali Demirci ve Kooperatif yönetici Gürkan Aktaş, ziyaret ettikleri Ramazan'a çeşitli hediyeler takdim etti. Ramazan ise kendisine otobüste yardım eden sürücüye teşekkür etti.





"Bu koca dünyada iyi yürekli insanların olduğunu bir kez daha gördüm"

Otobüs sürücüsünün kendilerine yardım etmesi bir engelli annesi olarak kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen anne Sibel Biter, "Oğlum Ramazan ile birlikte dün hastaneye gitmiştik. Sabah saatlerinden buradan çıktık. Hastaneye ulaşabilmek için 2 otobüs değiştirdik. Sonra randevuya geç kaldığımız için biraz stres yaptım. Muayenemizi olduk. Daha sonra oğlum sıkılınca eve dönmek için otobüs durağına geldik. Durağa geldiğimizde oğlum zorlandığı için eve nasıl dönebileceğimizi araştırıyordum. Ona, 'Oğlum sen gölgede bekle, ben otobüs bakayım' dedim. Orada şoför arkadaşla konuştum. 'Buyurun, ben sizi Sekapark ya da Orduevi'ne kadar götüreyim. Ben de oradan gidebileceğimizi söyledim. Şoför arkadaşın yardımıyla otobüse bindik. Bir engelli annesi olarak yaşamak çok farklı bir şey. Yaşayamayan bilemiyor. Sonra şoför arkadaşımız güzergahından çıkarak bizi gideceğimiz durakta indirdi. Bu bizi daha çok mutlu etti. Orada da bize yardım ederek oğlumu kucağına alarak indirdi. Ben oğluma hiç dokunmadım. Gerçekten bu koca dünyada iyi yürekli insanların olduğunu bir kez daha gördüm" dedi.





"Herkesin bunu yapması gerekir"

Vatandaşlık görevini yaptığını ifade eden otobüs sürücüsü Bayram Yıldırım ise, "Durağa yanaştım. Gelen yolcuları aldım. Sonra ablamız yanımıza geldi. Orduevi durağına gidecekmiş. Bana bu şekilde söyleyince ben de buyurun dedim. Çocuğun engelli olduğunu ve yürüyemediğini görünce yardımcı olarak arabaya bindirdim. İniş güzergahına da gelince güzergahı değiştirerek çocuğun daha az yürümesini istedim. Onları binebilecekleri otobüsün güzergahında bıraktım. İnerken de çocuğu kucağıma alarak indirdim. Anne çok teşekkür etti, dualar etti. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Yapılması gereken bir şeydi. Herkesin bunu yapması gerekir" dedi.





Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Araçta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda, annenin otobüs sürücüsünden yardım istediği görülüyor. Annenin oğlunu otobüse bindirmekte güçlük çektiğini fark eden otobüs sürücüsü koltuğundan kalkarak, Ramazan'ı kucağına alıp koltuğa oturtuyor. Anne ve oğlunu ineceği durağa getiren sürücü, Ramazan'ı tekrar kucağına alarak araçtan indiriyor.