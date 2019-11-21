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Düzce’de ahşap atölyesinde yangın çıktı, alevler gökyüzüne ulaştı

21.11.2019 | 18:03

Düzce’de ahşap yer kaplaması imalatı yapan atölyede çıkan yangında alevler gökyüzüne ulaştı. Zaman zaman atölye içindeki tüplerde meydana gelen patlamalar nedeniyle itfaiyeciler zor anlar yaşadı. Ekiplerin yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın; Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kemal Yılmaz'a ait ahşap atölyesinin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, atölyenin ahşap olması nedeniyle kısa sürede çatının tamamını sardı. Gökyüzüne ulaşan alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ekipler alevlere müdahale edebilmek için yoğun çaba harcarken bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yanan ahşap atölyesini görüntülediler. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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