Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı

Kaza D-100 Karayolu Çilimli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa G.'nin kullandığı 81 FA 901 plakalı otomobil, D-100 karayolundan Çilimli ilçesi yan yola girdiği esnada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yolda savrularak yol kenarında yürüyen öğrenci grubunun içine daldı. Otomobili gören bazı öğrenciler çevreye kaçışırken, kaçamayan iki öğrenci ise otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Otomobilin çarptığı öğrencilerden Muhammer Enes A., olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.Otomobilin öğrencilere çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen öğrencilerin arkasında bulunan kavşakta kontrolden çıkan otomobil savrularak öğrencilerin arasına dalıyor. Otomobilin geldiğini gören öğrencilerden bazıları kaçışırken 2 tanesi ise aracın çarpmasıyla yola düşüyor. Önce ne olduğunu anlayamayan öğrenciler daha sonra savruldukları yerden kalkmaya çalışıyor.