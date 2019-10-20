E-5 Karayolu’nda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

E-5 Karayolu'nda genç bir sürücü, yol kenarında durduğu esnada şakalaşmak için yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı. Torpil o esnada yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken, genç ikinci torpili ise egzozda patlattı. Korku dolu o anlar kask kamerasına yansıdı.