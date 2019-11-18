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E-5’te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla attı... Kaza anı kamerada

18.11.2019 | 10:48

E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii Büyükçekmece istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla atarak 2 şeridi trafiğe kapattı. Kaza sonrası araçta mahsur kalan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarılırken takla atan araca başka bir aracın çarpma anı kameralara yansıdı.

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