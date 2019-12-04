E-5'te dehşete düşüren olay
Avcılar E-5 Denizköşkler mevkisinde maddi hasarlı kaza yüzünden çıkan tartışmada bir sürücü diğerini geri geri gelerek aracıyla ezdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi ise aracıyla kaçtı.
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