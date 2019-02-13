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E-5'trafiği birbirine kattı, sosyal medyadan paylaştı

Bahçelievler E-5'te tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücü, o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. İstanbul Şirinevler'de akan trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki araçların arasından hızla geçen sürücü, adeta kazaya davetiye çıkardı. Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

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E-5'trafiği birbirine kattı, sosyal medyadan paylaştı
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