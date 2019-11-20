Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu
İzmir'in Menemen ilçesinde toplanmayan çöpler isyan ettirdi. Boş bir arazide biriken çöpler çevreyi adeta çöplüğe çevirdi.
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