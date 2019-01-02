Eğitim kurumunda hırsızlık kameraya böyle yansıdı

Hırsızlık olayı Kaledere Mahallesi'nde bulunan özel bir eğitim kurumunda meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Market alışverişi yaptıktan sonra çocuğunu eğitim kurumuna bırakmak için gelen Huriye Çifçi (58), geri döndüğünde malzemelerinin olmadığını gördü. Durumu eğitim kurumunda bulunan yetkililere haber veren kadın, güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası alışverişte aldığı ürünlerinin çalındığını gördü. Rahat tavırları ile dakikalar içerisinde içeride bulunan malzemeleri alan hırsız olay sonrası ortadan kayboldu.

"BEDDUA EDİYORUM HARAM OLSUN"

Olayı şokuyla anlatan Huriye Çifçi, "Malzemelerimi çocuğumu bırakmak için eğitim merkezinin girişindeki kapının arkasında bıraktım. Poşetlerimin içerisinde 5 kg. tereyağı, sucuk ve marketten aldığım ürünler vardı. Geriye döndüğümde hiç birinin olmadığını gördüm. Yaklaşık 220 liralık alışverişten aldığımı çalmışlar. Televizyonlarda hırsızlık izlerdim ama başıma böylesi ilk defa geldi. Alanların hepsine de beddua ediyorum. Kesinlikle helal etmiyorum" dedi.

Olay sonrası polislere haber verilmesinin ardından yaklaşık 3 kişilik çete olduğu öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.