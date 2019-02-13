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Ehliyetsiz sürücü 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Bolu TEM Otoyolunda ehliyetsiz araç kullandığı için polisten kaçan sürücü, 25 kilometrelik kovalamacanın ardından otoyol trafiğe kapatılarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Batuhan K. idaresindeki 06 FK 2305 plakalı otomobil, Çaydurt mevkiisinde trafik ekiplerinin kurdukları kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan aracın yakalanması için seferber olan polis ekipleri, sürücünün izini kaybettirmek için Bolu Batı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na bağlanması ihtimaline karşı gişelerde tedbir aldı. Aracın Batı Gişeleri'ni geçmesinin ardından trafik ekipleri son çare olarak TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan Abant Kavşağı'nı trafiğe kapattı.

Yaklaşık 25 kilometre boyunda kaçan sürücü Abant Kavşağı'nda durdurularak yakalandı. Polis ekipleri araçtan indirdiği sürücünün üzerinde ve araçta arama yaptı. Araçtan indirilen sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirlendi. Gözaltına alınan sürücü Batuhan K., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Sürücüye 4 bin 278 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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Ehliyetsiz sürücü 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı
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