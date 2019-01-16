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Ekiplerin dikkati olası faciayı önledi, heyelan anı kameraya böyle yansıdı

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Çukurca karayoluna inen heyelanı önceden fark ederek, olası bir faciayı önledi.

Karla mücadele çalışmalarında halktan tam not alan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, olası bir faciayı önlemesi de sürücüler tarafından takdirle karşılandı. Hakkari-Çukurca karayolunun Çimenli köyü yakınlarında çalışma yapan ekipler, yola inen küçük kaya parçalarını görünce hemen yolu trafiğe kapatarak önlem almaya başladı. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından hemen inen heyelan, ekipler tarafından saniye saniye görüntülendi. Karayolları ekiplerinin bu çalışması olası bir faciayı önledi. Ekipler yola inen kayaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı. Yoldan geçen sürücüler ise, ekiplere bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ettiler.
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Ekiplerin dikkati olası faciayı önledi, heyelan anı kameraya böyle yansıdı
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