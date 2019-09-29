Ekmek bıçağıyla girdiği markette dehşeti yaşattı!

Bıçaklı soygun olayı geçtiğimiz Cuma akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yer alan bir süper markete giren ekmek bıçaklı soyguncu, boğazına bıçak dayadığı kasiyeri rehin aldı ve bıçak zoruyla 2 bin 310 lira parayı alarak kaçtı. Gasp soruşturması açıldı ve İstanbul Emniyeti yüzü maskeli soyguncunun peşine düştü. Olayın yansıdığı kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelemeye alındı ve soyguncunun kaçış güzergahı belirlendi. Kimliği kısa sürede tespit edilen 30 yaşındaki Savaş G., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

SOYGUNU İTİRAF ETTİ

Soyguncunun gasp ettiği para, olayda kullandığı bıçak ve eldiven üzerinde ele geçirildi. Şüpheli Savaş G. ifadesinde borçları nedeniyle maddi zorluklar çektiğini, söz konusu marketin çevresinde bir süre keşif yaptıktan sonra havanın kararmasıyla birlikte olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Savaş G., paranın fazla olması için olayı akşam saatlerinde gerçekleştirdiğini de söyledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Savaş G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.