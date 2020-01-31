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El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı | Video

El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi panikleyen yolcular araçtan atladı | Video
31.01.2020 | 17:03

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, sürücüsünün park halinde bırakıp, indiği minibüs, el freninin boşalmasıyla eğimli yolun sonundaki bahçeye girdi. Rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan 2'sinin, panikle yola atladığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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