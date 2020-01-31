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El frenini çekmedi, otomatik yıkamadaki araç kamyonla böyle çarpıştı! Bursa'da ilginç kaza! | Video

El frenini çekmedi, otomatik yıkamadaki araç kamyonla böyle çarpıştı! Bursa'da ilginç kaza! | Video
31.01.2020 | 18:24

Bursa'da bir benzin istasyonunda otomatik yıkama cihazında temizlenen araç, sürücüsü el frenini çekmeyince ana yola çıkıp kamyonla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da "yok böyle bir kaza" dedirten bir olay yaşandı. İznik'te bir benzin istasyonundaki Bıcı-Bıcı denilen otomatik araç yıkama ünitesine aracını bırakan şaşkın sürücü el firenini çekmeyi unuttu. Otomobil, yıkama rampasından kurtulup kara yoluna çıkıp karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yusuf K, (32) adlı sürücü 34 UJ 3543 plakalı otomobilini yıkamak için Bıcı-Bıcı denilen otomatik araç yıkama makinesine bırakıp dışarıya çıktı.
Otomobilini yıkama bölümüne belirlenen standartlarda yanaştıramayan Yusuf K, otomata para atıp beklemeye başladı. Dönen fırçaların ilerlemediğini fark eden sürücü otomobilini ileriye doğru itmeye başladı. Sürücünün ittiği otomobil rampadan kurtulup kara yoluna çıktı. Yusuf K. da otomobilinin peşinden koştu ancak durduramadı. Kendi halinde yola fırlayan otomobil, iki otomobili sıyırıp karşı yönden gelen Selçuk U. idaresindeki 33 AAJ 259 plakalı kamyonla çarpıştı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sürücü Yusuf K. "El frenini çekmedim. Arabayı da boşta unutmuşum. Makine arızalı zannettim arabayı ittirdim, sonrasında araba rampa aşağı gitti" dedi.

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