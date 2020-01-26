Elazığ depreminde acı diyalog! "Baba, annem yok baba!"
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremden hemen sonra bir baba ve çocuğunun arasında geçen bir diyalog yürekleri dağladı. Küçük çocuğun “Baba, annem yok” diyerek haykırması yürekleri titretti.
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