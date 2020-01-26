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Elazığ depreminde acı diyalog! "Baba, annem yok baba!"

26.01.2020 | 21:12

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremden hemen sonra bir baba ve çocuğunun arasında geçen bir diyalog yürekleri dağladı. Küçük çocuğun “Baba, annem yok” diyerek haykırması yürekleri titretti.

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